https://news.day.az/society/1754328.html В одном из поселков Баку не будет света В связи с проводимыми реконструкционными работами в зоне обслуживания Хазарского управления электроснабжения и сбыта (RETSİ), 21 мая в ряде участков посёлка Шувелян будет временно отключена подача электроэнергии. Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе ОАО "Азеришыг".
В одном из поселков Баку не будет света
В связи с проводимыми реконструкционными работами в зоне обслуживания Хазарского управления электроснабжения и сбыта (RETSİ), 21 мая в ряде участков посёлка Шувелян будет временно отключена подача электроэнергии.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе ОАО "Азеришыг".
Согласно информации, по предварительному заказу с 10:00 до 16:00 будет произведено отключение линий электропередачи в жилом массиве Майак. После завершения работ данный участок будет обеспечен более стабильным и качественным электроснабжением.
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