В одном из поселков Баку не будет света

В связи с проводимыми реконструкционными работами в зоне обслуживания Хазарского управления электроснабжения и сбыта (RETSİ), 21 мая в ряде участков посёлка Шувелян будет временно отключена подача электроэнергии.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе ОАО "Азеришыг".

Согласно информации, по предварительному заказу с 10:00 до 16:00 будет произведено отключение линий электропередачи в жилом массиве Майак. После завершения работ данный участок будет обеспечен более стабильным и качественным электроснабжением.