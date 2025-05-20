https://news.day.az/world/1754335.html Аэропорт во Франции остался под водой - ВИДЕО Во Франции аэропорт в заливе Сен-Тропе оказался под водой после проливного дождя. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Аэропорт во Франции остался под водой - ВИДЕО
Во Франции аэропорт в заливе Сен-Тропе оказался под водой после проливного дождя.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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