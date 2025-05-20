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Mercedes столкнулся с грузовиком на дороге Баку-Губа - есть погибший и раненые - ФОТО

На трассе Баку-Губа в направлении Губы произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Day.Az, сегодня на дороге в Губу легковой автомобиль Mercedes столкнулся с грузовиком. По предварительным данным, в результате аварии погиб пассажир Рзаев Руслан Исмаил оглу 1986 года рождения.