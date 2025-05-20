Mercedes столкнулся с грузовиком на дороге Баку-Губа - есть погибший и раненые

На трассе Баку-Губа в направлении Губы произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az, сегодня на дороге в Губу легковой автомобиль Mercedes столкнулся с грузовиком.

По предварительным данным, в результате аварии погиб пассажир Рзаев Руслан Исмаил оглу 1986 года рождения.

Сообщается, что в результате ДТП два человека получили травмы, оба госпитализированы.