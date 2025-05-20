https://news.day.az/society/1754336.html Mercedes столкнулся с грузовиком на дороге Баку-Губа - есть погибший и раненые - ФОТО На трассе Баку-Губа в направлении Губы произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Day.Az, сегодня на дороге в Губу легковой автомобиль Mercedes столкнулся с грузовиком. По предварительным данным, в результате аварии погиб пассажир Рзаев Руслан Исмаил оглу 1986 года рождения.
Mercedes столкнулся с грузовиком на дороге Баку-Губа - есть погибший и раненые - ФОТО
На трассе Баку-Губа в направлении Губы произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az, сегодня на дороге в Губу легковой автомобиль Mercedes столкнулся с грузовиком.
По предварительным данным, в результате аварии погиб пассажир Рзаев Руслан Исмаил оглу 1986 года рождения.
Сообщается, что в результате ДТП два человека получили травмы, оба госпитализированы.
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