Израиль отозвал свою делегацию с переговоров о Газе в Дохе

Израиль решил отозвать свою делегацию из Дохи, где велись переговоры об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. По версии израильской стороны, это вызвано недоговороспособностью представителей радикального палестинского движения ХАМАС.

"После примерно недели интенсивных контактов в Дохе основная переговорная группа вернется в Израиль для консультаций, а в Дохе на данном этапе останутся переговорщики технического уровня", - говорится в заявлении.

"Израиль согласен на американское предложение по возвращению заложников, основанное на плане [спецпосланника президента США Стивена] Уиткоффа. Это предложение недавно было передано ХАМАС через посредников, но он по-прежнему упорствует в своем отказе", - добавили в канцелярии.