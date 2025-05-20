Алжир заинтересован в обмене передовыми решениями и опытом с Азербайджаном в сфере энергетики.

Об этом, отвечая на вопрос Day.Az, сказал государственный министр, министр энергетики, горнорудной промышленности и возобновляемых источников энергии Алжира Мохамед Аркаб во время панельных дискуссий на тему "На пути к устойчивым экономикам: стратегии диверсификации для устойчивого развития в странах-членах Исламского банка развития (IsDB)", прошедших в рамках Ежегодных собраний группы Исламского банка развития (IsDB) в Алжире.

"Мы активно развиваем сотрудничество с Азербайджаном в области энергетики, в частности, в части взаимодействия между энергетическими компаниями наших стран. Мы уже подписали в Алжире соглашение, предусматривающее увеличение поставок энергии из Азербайджана, а также реализацию ряда совместных проектов по развитию энергетической инфраструктуры",- сказал он.

Аркаб отметил, что особое внимание уделяется проектам в области разведки, добычи, транспортировки и переработки природного газа, а также внедрению новых технологий и развитию научных исследований в энергетической сфере.

"Мы заинтересованы в обмене передовыми решениями и опытом, особенно в контексте климатических вызовов. Наши страны поддерживают прочные и доброжелательные политические отношения. Мы также тесно сотрудничаем в рамках ОПЕК+, где обе страны играют важную роль. Мы стремимся к полной реализации всех положений соглашения, подписанного с Азербайджаном, и уже начали совместную работу как на уровне технического комитета, так и в рамках межправительственной комиссии по вопросам углеводородов",- сказал он.

Министр отметил, что в области подготовки кадров осуществляется активный обмен опытом и обучение специалистов в энергетической сфере.