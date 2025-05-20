В Баку все помнят и ценят: о важных моментах азербайджано-венгерских отношений

Автор: Акпер Гасанов

Сегодня и завтра в столице Венгрии Будапеште пройдет неформальный саммит глав государств Организации тюркских государств (ОТГ), в котором примут участие Президенты Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана. Заседание пройдет под председательством премьер-министра Венгрии Виктор Орбан, представляющего государство-наблюдатель, которое впервые принимает саммит группы, что ознаменовало укрепление роли Будапешта в сотрудничестве с тюркоязычными странами.

Знаменательно, что уже сегодня состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Виктором Орбаном в узком составе. И в ее ходе прозвучал ряд очень важных, громких заявлений.

"Венгерские компании имеют доли в двух основных нефтегазовых проектах Азербайджана - месторождениях Азери-Чираг-Гюнешли и Шахдениз. Следующий контракт будет подписан в начале следующего года", - заявил глава нашего государства.

Он подчеркнул, что в Азербайджане будут введены в эксплуатацию новые газовые месторождения.

"Мы обеспечим Венгрию газом в необходимом количестве. Азербайджан занимает лидирующее место по уровню снабжения потребителей трубопроводным газом. Азербайджан также сотрудничает с Венгрией в сфере зеленой энергии. В течение следующих 5 лет Азербайджан произведет 6 мегаватт зеленой энергии", - сказал Президент Азербайджана.

Также примечательным было заявление Виктора Орбана, согласно которому сегодня в международной дипломатии царит смятение, что делает сотрудничество необходимым.

"Азербайджан вот уже 20 лет поддерживает Венгрию в любых трудных ситуациях", - подчеркнул он.

И в связи с этим стоит коснуться еще одного заявления Президента Ильхама Алиева. Он напомнил, что именно наша страна была инициатором неформальных саммитов Организации тюркских государств и теперь эстафета передана Венгрии.

Президент Азербайджана также назвал Венгрию одной из редких стран, проводящих независимую политику.

"Это требует большого героизма от страны-члена Европейского союза, а также продуманной стратегии. Все это есть в Венгрии", - сказал глава нашего государства.

Да, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан действительно подтвердил репутацию одного из самых независимых политиков Европы. Его участие в саммите Тюркских государств, прошедшем в азербайджанском городе Шуша, вызвало резкую реакцию в Брюсселе и среди европейского политического истеблишмента.

Орбан стал единственным лидером страны-члена ЕС, присутствовавшим на форуме, объединившем руководителей Азербайджана, Турции, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Туркменистана. Этот шаг воспринимается многими как демонстративный жест - стремление Будапешта укрепить связи с восточными партнерами в противовес нарастающему давлению со стороны Европейского союза.

Для Орбана визит в Шушу - это был не только дипломатический акт, но и четкий сигнал о том, что Венгрия будет проводить многовекторную политику, невзирая на упреки и критику из Брюсселя. В последние годы Орбан последовательно укрепляет связи с тюркским миром, опираясь на историко-культурные связи мадьяр с тюркскими народами, а также на прагматические интересы: энергетику, инвестиции, безопасность.

Вряд ли стоит долго и подробно рассказывать, что Шуша, как место проведения саммита Тюркских государств, в котором принял участие Орбан, очень символична для нашей страны и всего тюркского мира. Более четверти века она находилась под армянской оккупацией и была возвращена за счет героизма наших военнослужащих и в результате реализации стратегии Президента Ильхама Алиева в ходе 44-дневной войны.

Вот и в ходе сегодняшней встречи с премьер-министром Венгрии глава нашего государства подчеркнул, что Азербайджан за 44 дня завершил войну, которая велась в рамках международного права: "Азербайджанская армия победила, и во время войны в армии не было ни одного дезертира, а по информации, распространенной самой армянской стороной, в их армии было 12 тысяч дезертиров. После войны инициатором мира и текста мирного соглашения также являлся Азербайджан".

В Баку всегда ощущали внешнеполитическую поддержку Будапешта, ценили ее. И отношения между нашими странами обречены на еще большее углубление и развитие. При этом, огромный потенциал для укрепления своих позиций на мировой геополитической арене есть у всего тюркского мира. И роль Азербайджана и Венгрии в этом союзе братских народов будет расти. Что проявит себя в очередной раз уже завтра. Ведь, как известно, ожидается принятие Будапештской декларации, которая подтвердит стратегическое видение, разделяемое членами организации.