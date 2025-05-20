Польша на распутье: выбор между европейским будущим и национал-консервативным реваншем

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network

На сайте Baku Network опубликована статья о возможных сценариях будущего Польши.

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Первый тур президентских выборов в Польше, прошедший 18 мая 2025 года, не дал стране победителя - но дал много пищи для размышлений. Финалисты - Рафал Тшасковский и Кароль Навроцкий - представляют два радикально противоположных курса, между которыми будет выбирать Польша 1 июня. Однако главное в этих выборах - не имена, а то, как стремительно и болезненно меняется сама польская политическая карта.

Выбори стали ареной глубокого цивилизационного раскола, репетицией будущих потрясений и экзаменом на зрелость не только для политических элит, но и для всего польского общества. Формальная статистика первого тура - лишь айсберг. Главный нерв кампании пульсирует под его водной поверхностью.

Да, Рафал Тшасковский и Кароль Навроцкий прошли в финал - как и ожидалось. Но вот как они туда пришли, с каким багажом и в каком окружении - вот где начинается настоящая история.

Польский маятник: от "Солидарности" к "Конфедерации"

Символично, что ни один из 13 кандидатов не смог набрать 50% голосов. Это отражает состояние общества: разрозненного, фрагментированного и, как кажется, уставшего от старых парадигм. При этом итоговое распределение голосов - 31,2% за Тшасковского, 29,7% за Навроцкого и 14,8% за ультраправого Славомира Ментцена - демонстрирует тревожную тенденцию: почти каждый второй поляк голосует за правого или крайне правого кандидата.

Высокая явка - 66,8% - свидетельствует о том, что поляки понимают: выборы 2025 года - не просто рутинная смена главы государства. Это голосование за вектор развития страны, её международную ориентацию и внутреннюю устойчивость.

Кто такие Тшасковский и Навроцкий - и почему они опасны друг для друга

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский - лицо либерального, проевропейского крыла польской политики, представитель правящей "Гражданской коалиции" и ставленник премьер-министра Дональда Туска. Его поддержка в первом туре - 31,2% - не блестящий, но стабильный результат. Он опирается на крупные города, европейски ориентированную интеллигенцию и старую гвардию "Гражданской платформы".

Кароль Навроцкий - экс-глава Института национальной памяти, кандидат от национал-консервативной "Права и справедливости". Он - олицетворение попытки правых вернуть реванш после парламентского поражения 2023 года. Его риторика агрессивна, он критикует украинских беженцев, играет на миграционной теме, апеллирует к "традиционным ценностям" и открыто выражает симпатию к Дональду Трампу.

Сейчас между ними менее двух процентов разницы - и решающую роль во втором туре сыграет электорат третьего игрока.

"Третий путь" по-польски: феномен Славомира Ментцена

Если раньше "Конфедерация" воспринималась как маргинальная политическая сила, то 14,8% голосов Славомира Ментцена в первом туре заставили многих изменить взгляд на праворадикалов. Их повестка - антииммигрантская, антиевропейская, ультралибертарианская - всё чаще находит отклик среди молодёжи и предпринимателей, разочарованных и в "старой" оппозиции, и в "старом" правительстве.

Именно Ментцен теперь становится "королем" второго тура. Его электорат - примерно 4 миллиона поляков - может склонить чашу весов.

Возможная поддержка Навроцкого со стороны Ментцена обсуждается уже открыто. Но в обмен на что? Ультраправые потребуют места, влияние и, возможно, гарантий ревизии миграционной политики.

Почему эти выборы - не только о Польше

Дональд Туск недвусмысленно обозначил ставки: "Эти две недели решат судьбу нашей родины". Он прав - но в 2025 году понятие "родины" стало шире. От выбора Польши зависит, останется ли Брюссель с ещё одной лояльной столицей или получит очередной очаг евроскептицизма.

Польша - крупнейшая страна Восточной Европы, один из ключевых игроков НАТО и основной союзник Украины. Победа Навроцкого, который уже обвиняет украинских беженцев в "эксплуатации польского бюджета", может означать изменение позиции Варшавы по вопросам военной помощи Киеву, размещения американских войск и даже санкционной политики.

Не случайно в штабе Навроцкого с симпатией говорят о Трампе. А ведь именно Трамп, ныне снова президент США, способен переосмыслить отношения с Европой. Польша в этом контексте может сыграть роль троянского коня - разрушая единство ЕС изнутри.

Что произойдёт после 1 июня: три сценария

Сценарий 1. Победа Тшасковского. В этом случае правительство Туска получит зелёный свет для продолжения реформ, углубления интеграции с ЕС и пересмотра судебной системы. Польша усилит сотрудничество с Украиной, займёт проактивную позицию в ЕС, станет опорой трансатлантической оси Вашингтон-Брюссель. Однако такой исход может привести к радикализации правых, протестам и попытке саботажа со стороны оппозиции.

Сценарий 2. Победа Навроцкого. Президент будет блокировать реформы Туска, возможна институциональная конфронтация. Конституционный кризис не исключён. Кроме того, Навроцкий может потребовать досрочных парламентских выборов - рассчитывая, что рост популярности правых вернёт "Право и справедливость" к власти.

Сценарий 3. Победа Навроцкого при поддержке "Конфедерации". Это самый опасный вариант. Объединение правых и ультраправых способно резко изменить внутреннюю и внешнюю политику Польши. Удар по правам меньшинств, сворачивание реформ, конфликт с ЕС и разрыв с Украиной - вероятные последствия. Польша в этом случае рискует потерять роль "восточного бастиона Европы" и превратиться в изоляционистскую республику страха.

Символика провалов и успехов

Тшасковский, харизматичный либерал, мэр Варшавы и фронтмен умеренной городской Польши, вошёл в гонку с амбициями на победу "сразу и всерьёз". По замыслу его штаба, первый тур должен был стать демонстрацией силы, моментом доминирования над правым полем. Но результат оказался болезненно скромным. Преодоление 30-процентной черты далось с трудом, а отрыв от консервативного Навроцкого - всего полтора процента. Не удар, но звонкая пощёчина. Особенно на фоне Румынии, где аналогичная по духу либеральная фигура - Никушор Дан - продемонстрировала триумфальную мобилизацию, отыграв у радикального популиста Симиона двадцать (!) процентов во втором туре.

У Навроцкого - совсем другая история. Его цифры превзошли прогнозы, а поддержка в аграрной Польше, как всегда, оказалась недооценённой социологами. Он - кандидат от "тихого большинства", от обывательского консерватизма, который не кричит, но голосует. Сельский, пожилой, традиционалистский электорат - его опора. Именно этот электорат может решить судьбу президентства.

Психология финала: два тона, два ритма

После закрытия участков риторика финалистов предсказуемо разошлась. Тшасковский говорил размеренно, уверенно, словно продолжая чинную политическую симфонию: "Мы ведём - теперь просто удержим темп". Навроцкий, напротив, вышел на сцену как в атаку - с обвинениями, претензиями, вызовами. Его кампания теперь живёт в логике конфликта, и он готов играть на нервах электората. Вызов на дебаты, обвинения в фальсификациях, агрессивный посыл - это не истерика, это стратегия: мобилизовать ядро и втянуть новых сторонников в орбиту борьбы.

Он бросает жёсткий взгляд вправо - туда, где стоят Гжегож Браун и Славомир Менцен.

Правый фланг: за гранью приличий, но не влияния

Здесь - самое тревожное. Польский правый фланг вышел из тени. Его голоса - более 20 процентов. И это не просто евроскептицизм. Это вулкан, который бурлит смесью ксенофобии, антиукраинской риторики, ультрарелигиозного фундаментализма и откровенной ненависти ко всему "чужому". Менцен - технократический национал-консерватор. Браун - политический эксцесс, идущий по краю закона.

Тем не менее, Браун с его антиевропейскими перформансами, сжиганием флагов и "гражданскими арестами" стал частью мейнстрима. Пять-шесть процентов в национальном голосовании - это уже не маргинал, а парламентский игрок. Польша вступает в эпоху, когда такие фигуры не просто появляются в новостях - они определяют повестку.

Вторая волна: кто кого?

Впереди второй тур - и здесь начинается игра без гарантий. Экзитполы фиксируют хрупкое преимущество Тшасковского. Но это преимущество зыбко, как лёд весной.

Во-первых, правые кандидаты в первом туре набрали больше 50 процентов. Теоретически, их электорат - резервуар для Навроцкого. Но это теория. Практика сложнее. Лоялисты Менцена и Брауна не забудут, как партия Навроцкого - "Право и справедливость" - презирала их, душила их инициативы, вводила ковидные ограничения и шла на уступки Брюсселю. Они скорее откажутся от голосования, чем поддержат системного конкурента.

Во-вторых, возраст. Старшее поколение не явилось на первый тур в полной мере. И это шанс для Навроцкого - если он сумеет пробудить их память о Польше без "либеральных экспериментов".

Но в то же время Тшасковский имеет не менее серьёзный резерв - молодёжь. Поляки до 29 лет голосуют не за него, но и не за Навроцкого. Их герои - Менцен и Зандберг - антиподы по идеологии, но едины в своём неприятии старой политической игры. Задача Тшасковского - выстроить с ними диалог, превратить протест в конструктив.

Момент истины: кто выиграет на финишной прямой?

Осталось меньше двух недель. Решающее значение могут иметь детали - дебаты, уличные марши, неожиданные скандалы, точечные мобилизационные ходы. Уже объявлены два гигантских митинга: "Марш патриотов" под флагами Тшасковского и "Марш за Польшу", который поведёт Навроцкий. Улицы Варшавы станут ареной не просто демонстраций, а столкновения символических миров.

Дебаты? Возможно, именно они - последняя возможность изменить судьбу гонки. Тшасковский, по признанию экспертов, более тонкий ритор. Но и здесь нет гарантий: напряжение, агрессия, фактор неожиданности могут перевесить холодную эрудицию.

Призрак Минска и московская сигарета: кто такой Мацек Мацяк и зачем он появился в польской политике

В тени дуэли Тшасковского и Навроцкого, в эфире кричащих дебатов и маршах за Польшу и патриотов, первый тур президентских выборов в Польше неожиданно обозначил фигуру, которую ещё месяц назад в Варшаве знали лишь случайные прохожие и читатели экзотических Telegram-каналов. Мацей Мацяк - лидер "Движения благополучия и мира", персонаж, выходящий за рамки привычной политической географии. Его появление - это не эпизод и не курьёз. Это вызов системе.

Он набрал всего 0,4%. Но политическая значимость Мацяка измеряется не в голосах, а в вопросах, которые его кампания вынесла на поверхность. И в ответах, которые польское государство должно будет дать - себе, гражданам и союзникам.

Политическая пародия или разведка боем?

Мацяк - первая откровенно пророссийская политическая фигура национального уровня в Польше с 1991 года. Он не маскирует симпатий. Его риторика - это прямое эхо российской пропаганды, транслируемой без фильтров: Украина якобы проигрывает, Запад якобы втянул Польшу в чужую войну, а выход - в диалоге с Кремлём. И всё это на фоне личных ритуалов, будто нарочито подчёркивающих его инаковость: сигареты "Минск", восхищение Лукашенко, открытые разговоры о "мужских лидерах" и обещание за 24 часа прекратить войну, заблокировав базу НАТО под Жешувом.

Смешно? Пожалуй. Но не безопасно. Именно так считает Камиль Басай, эксперт фонда INFO OPS Polska и сотрудник Правительственного центра безопасности. Его интерпретация появления Мацяка - как "операции по проверке прочности польского контрразведывательного щита". То есть - теста на проникновение. Так Россия проверяет, можно ли ввести в польскую систему кандидата, формально соблюдающего процедуру, но представляющего чужой, враждебный проект. Проверка пройдена - сдано сто тысяч подписей, получено место в бюллетене, доступ к телевидению, интервью, охрана. Государство допустило это.

Выборы как уязвимость

История Мацяка - это урок и предупреждение. Он вскрыл критически важную брешь в избирательной архитектуре Польши. До сих пор считалось, что фильтром против чужеродных элементов служит барьер в сто тысяч подписей. Мацяк стал первым прецедентом, заставившим журналистов, политиков и силовые ведомства усомниться в прозрачности этого механизма. Откуда пришли подписи? Кто координировал сбор? Были ли они верифицированы? Ответов нет. А значит, остаётся подозрение: систему можно обойти.

Угроза здесь двойная. С одной стороны - сам факт присутствия в гонке пророссийского кандидата, пусть и маргинального. С другой - допущение того, что любой человек с ресурсом (не обязательно польского происхождения) может прорваться в национальную политику под видом демократической процедуры. Если Мацяк - разведка боем, то следующий шаг может быть куда опаснее: более харизматичный, завуалированный, технически грамотный кандидат - с теми же задачами.

Политическое одиночество и электоральная пустота

Тем не менее, цифры говорят сами за себя. Мацяк остался в глухом политическом подвале. Его результат - 0,4% - это предел притяжения для идеи о "сотрудничестве с Россией" в стране, чья историческая память сформирована под гнётом Катыни, Варшавского восстания, пакта Молотова - Риббентропа и Ярузельского.

Польское общество, как показал первый тур, может быть раздробленным - между правыми, левыми, центристами, аграриями, молодёжью и пенсионерами. Но у него есть фундаментальный иммунитет: отказ от Москвы как политической альтернативы. Здесь у Мацяка не просто нет электорального будущего. У него нет ни одной политической двери, в которую можно постучаться.

Мацяк как симптом времени

Но от этого он не становится менее важной фигурой. Мацяк - не политика. Мацяк - симптом. Он - знак того, что Россия готова действовать не только на восточном фронте, но и в тылу Европы. Готова использовать демократию - как уязвимость, свободу слова - как ширму, и закон - как инструмент проникновения. В этом смысле 0,4% - это не поражение. Это маркер: работает ли польская система или нет. И сигнал: пора менять правила игры, не дожидаясь, пока на месте Мацяка появится не клоун, а профессионал.

Именно поэтому уже сейчас в политических кругах звучит предложение изменить избирательное законодательство. Речь не о репрессиях и не о цензуре. Речь о механизмах верификации, о защите демократической процедуры от технологического взлома. Польша не может позволить себе стать полигоном для чужих сценариев.

Риторический финал

Мацяк проиграл - но не ушёл. Он записал новую главу в истории польских выборов. Он обнажил ахиллесову пяту, показал, как может выглядеть политическая диверсия в 2020-х - без танков, без шпионов, без прокламаций. Только подписи, камера, сигареты "Минск" и интервью про "реального мужика Путина".

И теперь вопрос не в том, что с ним делать. Вопрос в том, что с этим делать нам.

... Польша подошла к точке, где каждая ошибка стоит процентов, а каждый процент - истории. Победа Тшасковского будет победой "старой Европы", верой в либеральный проект, в городскую Польшу, в интеграцию и модернизацию. Победа Навроцкого - это триумф инстинкта, силы земли, раздражения, стремления к закрытию, к возвращению, к политике защиты и исключения.

Никакой исход не будет концом конфликта. Он лишь определит, кто получит мандат вести Польшу в новый политический цикл. Но каким будет этот цикл - по-прежнему решает дьявол, укрытый в деталях.

"Польша коричневеет", - написала публицистка Gazeta Wyborcza Марта Новак. Это преувеличение? Возможно. Но рост праворадикального электората - это факт. И факт тревожный.

Второй тур - это не просто выбор между Тшасковским и Навроцким. Это референдум о том, какой будет Польша: открытой или закрытой, солидарной или ксенофобной, европейской или только польской.

1 июня 2025 года страна не просто выберет президента. Она выберет лицо XXI века - или отвернётся от него.