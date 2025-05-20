Туристы наткнулись в горах на следы огромного медведя

В горах Сочи туристы нашли следы огромного медведя на снегу и сняли их на видео.

Как передает Day.Az, запись опубликована в Телеграм.

Уточняется, что обладателя больших лап прозвали Кинг-Конгом.

Ранее около села Армхи произошел медовый спецрейд. Пока хозяева спали, в частный двор без приглашения, но с четкой целью проник медведь. Он устроил налет на улей и попал на камеры видеонаблюдения.