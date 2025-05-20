https://news.day.az/tourism/1754263.html Туристы наткнулись в горах на следы огромного медведя - ВИДЕО В горах Сочи туристы нашли следы огромного медведя на снегу и сняли их на видео. Как передает Day.Az, запись опубликована в Телеграм. Уточняется, что обладателя больших лап прозвали Кинг-Конгом. Ранее около села Армхи произошел медовый спецрейд. Пока хозяева спали, в частный двор без приглашения, но с четкой целью проник медведь.
Туристы наткнулись в горах на следы огромного медведя - ВИДЕО
В горах Сочи туристы нашли следы огромного медведя на снегу и сняли их на видео.
Как передает Day.Az, запись опубликована в Телеграм.
Уточняется, что обладателя больших лап прозвали Кинг-Конгом.
Ранее около села Армхи произошел медовый спецрейд. Пока хозяева спали, в частный двор без приглашения, но с четкой целью проник медведь. Он устроил налет на улей и попал на камеры видеонаблюдения.
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