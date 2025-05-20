https://news.day.az/world/1754106.html Землетрясение на армяно-грузинской границе На армяно-грузинской границе произошло землетрясение. Как сообщает Day.Az, подземные толчки были зафиксированы в 10:11 по тбилисскому времени. Эпицентр землетрясения находился в 32 километрах к северу от Гюмри, недалеко от армяно-грузинской границы. Очаг залегал на глубине 10 километров. Магнитуда составила 3,5 балла.
Землетрясение на армяно-грузинской границе
На армяно-грузинской границе произошло землетрясение.
Как сообщает Day.Az, подземные толчки были зафиксированы в 10:11 по тбилисскому времени.
Эпицентр землетрясения находился в 32 километрах к северу от Гюмри, недалеко от армяно-грузинской границы. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Магнитуда составила 3,5 балла.
Ранее сильное землетрясение произошло в Афганистане.
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