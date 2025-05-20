Землетрясение на армяно-грузинской границе

На армяно-грузинской границе произошло землетрясение.

Как сообщает Day.Az, подземные толчки были зафиксированы в 10:11 по тбилисскому времени.

Эпицентр землетрясения находился в 32 километрах к северу от Гюмри, недалеко от армяно-грузинской границы. Очаг залегал на глубине 10 километров. 

Магнитуда составила 3,5 балла.

Ранее сильное землетрясение произошло в Афганистане.