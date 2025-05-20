Назначен руководитель Аппарата Управления Государственного историко-архитектурного Заповедника "Ичеришехер"

Назначен новый руководитель Аппарата Управления Государственного историко-архитектурного Заповедника "Ичеришехер".

Как сообщает Day.Az, на вышеуказанную должность назначен Фуад Халилов.

Отметим, что Фуад Халилов родился в 1978 году в городе Баку, окончил Азербайджанскую государственную нефтяную академию по специальности "Международные экономические отношения".

Начав свою трудовую деятельность в банковском секторе в 2000 году, он занимал ответственные и руководящие должности в таких финансовых учреждениях, как Nikoil Bank, Bank Standard и Standard Insurance ASC.

В период с 2017 по 2025 год Фуад Халилов продолжал свою деятельность в сфере телекоммуникаций, возглавляя направления B2B-продаж и управления продуктами в компаниях Bakcell и Azerconnect Group.

В 2020 году он также приобрел опыт в сфере государственного управления, работая в Государственном агентстве занятости в качестве советника председателя.

В настоящее время он приступил к исполнению обязанностей руководителя Аппарата Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".