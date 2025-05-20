https://news.day.az/officialchronicle/1754211.html

Президент Ильхам Алиев: Венгерские компании примут участие в разработке азербайджанских газовых месторождений на суше

Венгерские компании примут участие в разработке азербайджанских газовых месторождений на суше. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 20 мая в Будапеште, выступая с совместным с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявлением для прессы. Новость обновляется