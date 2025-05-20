Вниманию водителей:

На улице Зангезур, расположенной в Бинагадинском районе Баку, начались ремонтные работы, организованные соответствующим государственным органом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом, в связи с проведением работ движение автомобилей в направлении Бинагадинского шоссе временно полностью ограничено.

Водителям настоятельно рекомендуют выбирать альтернативные маршруты - через улицы Ниджата Мустафаева и Бабадаг.