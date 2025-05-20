https://news.day.az/society/1754074.html Вниманию водителей: движение на этой улице полностью перекрыто На улице Зангезур, расположенной в Бинагадинском районе Баку, начались дорожные ремонтные работы, организованные соответствующим государственным органом.
Вниманию водителей: движение на этой улице полностью перекрыто
На улице Зангезур, расположенной в Бинагадинском районе Баку, начались ремонтные работы, организованные соответствующим государственным органом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом, в связи с проведением работ движение автомобилей в направлении Бинагадинского шоссе временно полностью ограничено.
Водителям настоятельно рекомендуют выбирать альтернативные маршруты - через улицы Ниджата Мустафаева и Бабадаг.
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