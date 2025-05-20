https://news.day.az/unusual/1754281.html Фотограф запечатлел путь солнца за три года - ВИДЕО Очень терпеливый человек фотографировал солнце с одной точки в одно и то же время на протяжении трех лет и у него получилась кривая (аналемма), напоминающая восьмерку. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Фотограф запечатлел путь солнца за три года - ВИДЕО
Очень терпеливый человек фотографировал солнце с одной точки в одно и то же время на протяжении трех лет и у него получилась кривая (аналемма), напоминающая восьмерку.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Ранее мы сообщали, что в горах Сочи туристы нашли следы огромного медведя на снегу и сняли их на видео.
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