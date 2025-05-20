Фотограф запечатлел путь солнца за три года

Очень терпеливый человек фотографировал солнце с одной точки в одно и то же время на протяжении трех лет и у него получилась кривая (аналемма), напоминающая восьмерку.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Ранее мы сообщали, что в горах Сочи туристы нашли следы огромного медведя на снегу и сняли их на видео.