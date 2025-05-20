Король Саудовской Аравии поздравил Президента Ильхама Алиева

Хранитель Двух Святынь, Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю Дня независимости, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение.

С большим удовольствием поздравляем Ваше превосходительство с Днем независимости Вашей страны, передаем наилучшие пожелания.

Желаем Вам крепкого здоровья и счастья, а братскому народу Азербайджана - постоянного развития и процветания.

Выражаем Вашему превосходительству наше глубочайшее уважение и почтение", - говорится в письме.