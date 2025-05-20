Алжир готовит зеркальный ответ Парижу

Алжир примет ответные меры на основе принципа взаимности на недавнее решение властей Франции выслать из страны алжирских дипломатов, не имеющих виз. Об этом говорится в коммюнике МИД Алжира, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Алжир ответит строгим применением принципа взаимности, соразмерным невыполнению французской стороной своих обязательств и обязанностей по соглашению от 2013 года, предусматривающего безвизовый режим для владельцев дипломатических и служебных паспортов", - указывается в нем.

Неуважение к дипломатической практике

В МИД выразили недоумение по поводу стиля общения властей в Париже, "занимающихся грубой организацией утечек в СМИ, искусно отобранных службами французского МВД и Главного управления французской полиции". "Теперь именно через этот странный канал объявляются французские решения, что является полным неуважением к устоявшейся дипломатической практике и столь же всесторонним нарушением положений алжирско-французского соглашения от 2013 года, предусматривающего безвизовый режим для владельцев дипломатических и служебных паспортов. До сих пор Алжир не получил ни одного официального французского уведомления по единственному каналу, который имеет значение в отношениях между государствами, а именно по дипломатическому каналу", - сообщается в коммюнике.

Алжирские власти отметили, что считают именно Францию полностью ответственной за первые нарушения соглашения 2013 года об отмене виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов. Алжир, заявил МИД, "отвергает, как ошибочное и ложное, утверждение Франции о том, что именно Алжир первым не выполнил свои обязательства по соглашению 2013 года". "В целом на практике складывается впечатление, что французское правительство стремится заморозить или приостановить действие соглашения 2013 года, тщательно избегая принятия на себя ответственности и последствий", - указано в документе.

Ответный шаг Парижа

14 мая стало известно, что Франция высылает алжирских дипломатов без виз в ответ на решение Алжира о новом выдворении французских дипломатов, находящихся в стране с временной миссией.

Напряженность в отношениях Алжира и Франции обострились в прошлом месяце. 11 апреля во Франции задержали трех алжирских граждан, подозреваемых в совершении правонарушений на французской территории. В ответ Министерство иностранных дел Алжира заявило о высылке 12 сотрудников французского посольства в течение 48 часов. Алжирский МИД возложил "полную ответственность" за ухудшение отношений на Министерство внутренних дел Франции. Париж со своей стороны принял зеркальные меры и выслал 12 сотрудников посольства Алжира.

Об отношениях Алжира и Франции

В конце июля 2024 года власти Алжира приняли решение немедленно отозвать своего посла во Франции в связи с тем, что Париж признал марокканский план предоставления автономии Западной Сахаре единственной основой урегулирования конфликта. Алжир много лет поддерживает право сахарского народа на самоопределение и независимость.

Алжир был колонией Франции в период с 1830 по 1962 гг. Независимость от Франции страна получила по итогам национально-освободительной войны, длившейся с 1954 по 1962 гг. Власти и общественные организации Алжира много лет требуют от Парижа официальных и исчерпывающих извинений за преступления, совершенные в колониальный период.