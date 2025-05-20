В Карабахе продолжаются масштабные работы по разминированию

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию обнародовало информацию об операциях по разминированию, проведенных организациями, занимающимися разминированием, на освобожденных территориях на прошлой неделе - с 12 по 18 мая.

Как сообщили Day.Az в Агентстве, в результате операций по разминированию от мин и других взрывоопасных остатков войны уже очищено более 200 тысяч гектаров земель.

В ходе операций по разминированию, проведенных на прошлой неделе в Тертере, Агдере, Кяльбаджаре, Агдаме, Ходжалы, Ханкенди, Ходжавенде, Лачине, Шуше, Физули, Губадлы, Джебраиле и Зангилане, было обнаружено и обезврежено 36 противопехотных мин, 23 противотанковые мины и 377 неразорвавшихся боеприпасов.

За минувшую неделю от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено 1291,8 га территорий.