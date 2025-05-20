В Азербайджане отмечают День Спасения и Освобождения

С 19 по 25 мая в Азербайджане, как и в десятках стран по всему миру, проходят мероприятия, приуроченные к Дню Спасения и Освобождения - иудейскому религиозному продолжению 9 Мая. Этот праздник учрежден в знак благодарности воинам-освободителям за разгром нацизма и спасение еврейского народа от уничтожения в годы Второй мировой войны.

Как передает Day.Az, в 2025 году празднование проходит с особым размахом и продолжительностью: это связано с тем, что 2025-й - год двойного юбилея: 80-летия Победы и 80-летия со дня освобождения лагеря смерти Освенцим.

Азербайджан - одна из ключевых стран, где проводится международная неделя мероприятий в честь Дня Спасения и Освобождения. Праздничные и мемориальные мероприятия проходят в двух городах страны - в столичном Баку и в Губе, где расположена знаменитая Красная слобода, в которой компактно проживают горские евреи и где сохранилась их традиционная религиозная и культурная жизнь.

В Баку и Губе состоятся встречи в еврейских культурных центрах, тематические лекции, молитвенные церемонии, а также чтение имен погибших воинов-евреев, сражавшихся в составе Красной армии. В обоих городах пройдет торжественное зажжение трех свечей - в память о жертвах нацизма, во славу Всевышнего и в честь солдат-освободителей. Эти свечи зажигаются в десятках стран мира в рамках единой церемонии, символизирующей живую связь поколений и благодарность за спасение.

Организатором международной программы, включающей более 120 городов по всему миру, выступает Международный благотворительный фонд горских евреев СТМЭГИ. Как подчеркивают в фонде, День Спасения и Освобождения - это не только религиозная дата, но и важная платформа сопротивления попыткам переписать историю Второй мировой войны и исказить трагедию Холокоста.

"День Спасения и Освобождения утверждает универсальные ценности: память, благодарность и историческую справедливость. Наш праздник молодой, но уже укоренившийся - как дерево, посаженное памятью и политое благодарностью. Этот день - как якорь исторической правды, и он живет не только в календаре, но и в сердцах. Это не просто религиозная дата - это мост между прошлым и настоящим, между болью и благодарностью, который объединяет людей разных конфессий, народов и стран", - говорит инициатор праздника, президент фонда СТМЭГИ Герман Захарьяев.

День Спасения и Освобождения (26 Ияра) отмечается с 2014 года, он был внесен в еврейский религиозный календарь, в официальные календари памятных дат России и Израиля и поддержан ведущими раввинами мира. Впервые презентация этой даты прошла в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. С тех пор праздник стал частью живой традиции - от Нью-Йорка до Гуанчжоу.image.gif