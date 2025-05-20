ООН поддержит усилия Азербайджана в борьбе с коррупцией

ООН будет поддерживать правительство Азербайджана в сфере борьбы с коррупцией.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня заявила резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева во время выступления на 6-ой Пленарной сессии и 10-м заседании Руководящего комитета Глобальной сети антикоррупционных правоохранительных органов ООН (GlobE Network).

Представитель ООН отметила, что активное участие Азербайджана в сети GlobE Network представляет собой важный шаг в направлении совместной борьбы с коррупцией.

"Мы знаем, что коррупция оказывает влияние на справедливое и равноправное предоставление государственных услуг гражданам. В этой связи выражаю благодарность правительству Азербайджана за прием. Азербайджан участвует в Конвенции ООН против коррупции как государство, проходящее и проводящее обзор. Мы уверены, что ООН и в дальнейшем будет поддерживать правительство Азербайджана", - добавила она.