IsDB запускает инициативу поддержки пострадавших от конфликтов и климатических кризисов

Исламский банк развития (IsDB) намерен запустить специальный механизм реагирования и устойчивости, который окажет поддержку более чем 10 миллионам человек, пострадавших от конфликтов и климатических потрясений.

Как передает Day.Az, об этом сообщил вице-президент по операциям IsDB Рами Ахмад в ходе панельной дискуссии на тему "На пути к устойчивым экономикам: стратегии диверсификации для устойчивого развития в странах-членах Исламского банка развития", прошедшей в рамках Ежегодных собраний группы IsDB в Алжире, передает специальный корреспондент Trend.

"Мы планируем запуск механизма реагирования и устойчивости, чтобы поддержать более 10 миллионов человек, пострадавших от конфликтов и климатических шоков, через инновационное льготное финансирование. Параллельно мы инвестируем в развитие человеческого капитала", - отметил он.

По словам Ахмада, страны-члены банка продолжают сталкиваться с множеством взаимосвязанных вызовов - экономической нестабильностью, изменением климата и уязвимостью.

"Почти 70% наших стран-членов в той или иной мере зависят от сырьевого экспорта: от углеводородов в странах Персидского залива до сельского хозяйства в странах Африки южнее Сахары и полезных ископаемых в Центральной Азии. Более того, 31 из 57 стран-членов страдают от нестабильности, что усугубляет их уязвимость", - подчеркнул он.

Особое внимание IsDB уделяет вопросам вынужденного перемещения и экологических катастроф. Только за 2024 год, по словам Ахмада, свыше 43 миллионов человек в странах-членах банка были вынуждены покинуть свои дома.

"Наши уязвимые страны сталкиваются с непропорционально высоким воздействием стихийных бедствий, кризисов в сфере здравоохранения и вынужденной миграции", - добавил он.

По данным Всемирного банка, только 25% стран-членов IsDB имеют национальные стратегии, которые одновременно охватывают диверсификацию экономики и устойчивость к климатическим изменениям.

"Мы серьезно относимся к своей роли в сокращении этого разрыва. В 2023 году мы запустили Концептуальную основу справедливого перехода и План действий, направленные на переход к более "зелёной" и справедливой экономике", - отметил Ахмад.

За последние три года, по его словам, банк мобилизовал 5,5 миллиарда долларов на климатическое финансирование, при этом 47% этих средств были направлены на меры по адаптации - особенно важные для стран, испытывающих двойной удар от конфликта и изменения климата.

В рамках новых подходов IsDB также разрабатывает пилотный механизм взаимодействия со странами, находящимися в нестабильной ситуации. Ранее подобные инструменты применялись преимущественно к стабильным государствам.