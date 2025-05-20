https://news.day.az/world/1754096.html Саудовскую Аравию накрыли пылевые бури - ВИДЕО Восточные регионы Саудовской Аравии накрыли мощные пылевые бури. Как сообщает Day.Az, кадры пылевых бурь распространились в социальных сетях. На кадрах из 300-тысячного Хафар-эль-Батина - желтая мгла, охватившая дорогу, по которой едет машина. Видимость почти нулевая, все затянуто песком. Ранее Ташкент накрыл пыльный шторм.
Саудовскую Аравию накрыли пылевые бури - ВИДЕО
Восточные регионы Саудовской Аравии накрыли мощные пылевые бури.
Как сообщает Day.Az, кадры пылевых бурь распространились в социальных сетях.
На кадрах из 300-тысячного Хафар-эль-Батина - желтая мгла, охватившая дорогу, по которой едет машина. Видимость почти нулевая, все затянуто песком.
Ранее Ташкент накрыл пыльный шторм.
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