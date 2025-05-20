Саудовскую Аравию накрыли пылевые бури

Восточные регионы Саудовской Аравии накрыли мощные пылевые бури.

Как сообщает Day.Az, кадры пылевых бурь распространились в социальных сетях.

На кадрах из 300-тысячного Хафар-эль-Батина - желтая мгла, охватившая дорогу, по которой едет машина. Видимость почти нулевая, все затянуто песком.

Ранее Ташкент накрыл пыльный шторм.