Президент Ильхам Алиев рассказал в Будапеште о мирном процессе между Арменией и Азербайджаном

Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, в частности, коснулся мирного процесса между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства в этой связи сказал: "Мы были и инициатором мирных переговоров после Второй Карабахской войны, и автором текста мирного договора, и именно этот текст сегодня принят Арменией. Конечно, с определенными поправками. Но в принципе предложенный нами вопрос сегодня уже принят Арменией".