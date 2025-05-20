https://news.day.az/world/1754021.html Сильное наводнение в Аргентине - ВИДЕО Сильнейшее наводнение охватило муниципалитет Сарате в аргентинской провинции Буэнос-Айрес. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. За короткий период в регионе выпало более 450 мм осадков, что привело к масштабным подтоплениям и эвакуации тысяч жителей.
Сильное наводнение в Аргентине - ВИДЕО
Сильнейшее наводнение охватило муниципалитет Сарате в аргентинской провинции Буэнос-Айрес.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
За короткий период в регионе выпало более 450 мм осадков, что привело к масштабным подтоплениям и эвакуации тысяч жителей.
На кадрах с места событий видно, как спасатели работают в экстремальных условиях, помогая не только людям, но и животным - некоторых из них выносят на руках из затопленных домов и подвалов.
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