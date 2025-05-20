Сильное наводнение в Аргентине

Сильнейшее наводнение охватило муниципалитет Сарате в аргентинской провинции Буэнос-Айрес.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

За короткий период в регионе выпало более 450 мм осадков, что привело к масштабным подтоплениям и эвакуации тысяч жителей.

На кадрах с места событий видно, как спасатели работают в экстремальных условиях, помогая не только людям, но и животным - некоторых из них выносят на руках из затопленных домов и подвалов.