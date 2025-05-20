https://news.day.az/society/1754169.html Взрыв на заводе в Сумгайыте, есть пострадавшие В результате взрыва, произошедшего 20 мая примерно в 12:20 на заводе в городе Сумгайыт, 5 человек (мужского пола) были госпитализированы в Больницу скорой медицинской помощи при Сумгайытском медицинском центре. Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос АПА сообщили в TƏBİB.
Взрыв на заводе в Сумгайыте, есть пострадавшие
В результате взрыва, произошедшего 20 мая примерно в 12:20 на заводе в городе Сумгайыт, 5 человек (мужского пола) были госпитализированы в Больницу скорой медицинской помощи при Сумгайытском медицинском центре.
Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос АПА сообщили в TƏBİB.
"Пострадавшие получили ожоговые травмы различной степени тяжести, им были оказаны необходимые медицинские услуги. Трое из них в тяжелом состоянии эвакуированы в ожоговый центр при Медицинском центре Нариманов. Лечение двух пострадавших продолжается в соответствующем отделении, их состояние оценивается как среднетяжелое", - говорится в сообщении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре