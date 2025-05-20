В результате взрыва, произошедшего 20 мая примерно в 12:20 на заводе в городе Сумгайыт, 5 человек (мужского пола) были госпитализированы в Больницу скорой медицинской помощи при Сумгайытском медицинском центре.

Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос АПА сообщили в TƏBİB.

"Пострадавшие получили ожоговые травмы различной степени тяжести, им были оказаны необходимые медицинские услуги. Трое из них в тяжелом состоянии эвакуированы в ожоговый центр при Медицинском центре Нариманов. Лечение двух пострадавших продолжается в соответствующем отделении, их состояние оценивается как среднетяжелое", - говорится в сообщении.