Пожар в известном ресторане в Баку

В поселке Забрат, расположенном в Сабунчинском районе Баку, вспыхнул пожар в свадебном дворце "Louvre Plaza".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Unikal, возгорание началось на кухне заведения.

На место происшествия были оперативно направлены силы Министерства по чрезвычайным ситуациям. Пожар был локализован и потушен.

Информация о пострадавших не сообщается.