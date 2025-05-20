https://news.day.az/society/1754340.html Пожар в известном ресторане в Баку - ВИДЕО В поселке Забрат, расположенном в Сабунчинском районе Баку, вспыхнул пожар в свадебном дворце "Louvre Plaza". Как сообщает Day.Az со ссылкой на Unikal, возгорание началось на кухне заведения. На место происшествия были оперативно направлены силы Министерства по чрезвычайным ситуациям. Пожар был локализован и потушен.
Пожар в известном ресторане в Баку - ВИДЕО
В поселке Забрат, расположенном в Сабунчинском районе Баку, вспыхнул пожар в свадебном дворце "Louvre Plaza".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Unikal, возгорание началось на кухне заведения.
На место происшествия были оперативно направлены силы Министерства по чрезвычайным ситуациям. Пожар был локализован и потушен.
Информация о пострадавших не сообщается.
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