https://news.day.az/society/1754340.html

Пожар в известном ресторане в Баку - ВИДЕО

В поселке Забрат, расположенном в Сабунчинском районе Баку, вспыхнул пожар в свадебном дворце "Louvre Plaza". Как сообщает Day.Az со ссылкой на Unikal, возгорание началось на кухне заведения. На место происшествия были оперативно направлены силы Министерства по чрезвычайным ситуациям. Пожар был локализован и потушен.