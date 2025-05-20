В Азербайджане построят новый парк

В городе Агджабеди планируется создание нового парка отдыха.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на iqtisadiyyat.az, будущий парк будет расположен на улице 20 Января. В настоящее время началась подготовка проектно-сметной документации.

В рамках проекта также предусмотрена укладка асфальто-бетонного покрытия на улицах, ведущих к парку. Работы по разработке проекта поручены компании "Az.Arxitektura", с которой Исполнительная власть Агджабединского района уже заключила соответствующий контракт.

Объём средств, которые будут направлены на реализацию проекта, пока не разглашается.