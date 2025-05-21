Новый Toyota RAV4: три «лица», ставка на гибриды и Sport

Компания Toyota представила новое поколение кроссовера RAV4. Консерватизм победил: самый продаваемый легковой автомобиль США унаследовал у предшественника все слагаемые успеха. Toyota не стала менять платформу TNGA-K, сохранила остов кузова и 2,5-литровый "атмосферник". В американской гамме остались только гибриды, клиентам предложили три дизайна, а в салоне сенсорная мини-революция. Сюрприз: на вершине линейки теперь "подогретая" версия GR Sport.

Как передает Day.Az, Toyota RAV4 удерживает звание абсолютного бестселлера в Северной Америке: в 2024 году только в США удалось реализовать 475 тысяч машин. Лучше продаются полноразмерные пикапы Ford F-Series и Chevrolet Silverado, но соперники среди "традиционных" машин далеко позади. Поэтому кроссовер образца 2019 года пошёл по пути Camry XV80 и избежал революции: колёсная база прежняя (2690 мм), а преимущество над предшественником по длине и высоте составляет считанные миллиметры.

Хотя фирменные колёсные арки сохранились, сам кузов другой: лучше всего разницу иллюстрирует задняя стойка. Отныне покупатели смогут выбирать из трёх видов дизайна: базового (Core), внедорожного (Rugged) и спортивного (Sport). Разные "лица" - заслуга вариативности оформления переднего бампера с интегрированной решёткой радиатора. В любом случае у Toyota RAV4 будут С-образные фары в корпоративном стиле и небольшие свесы.

Самые простые комплектации Toyota не показала, базовый уровень дизайна (Core) демонстрируется на топ-версии Limited, хотя в планах бюджетные сборки LE и XLE с 17-дюймовыми шинами. "Фишка" кроссовера шестого поколения - чёрная планка под задним стеклом, которая подчёркивает оформление светодиодных фонарей. Ещё одно новшество - отсутствие логотипов Toyota сзади и название модели прописью крупным шрифтом.

Особенность "внедорожной" версии Woodland - другая оптика с жёлтыми секциями дневных ходовых огней и прямоугольными светодиодами в бампере, мощные рейлинги на крыше, практичный неокрашенный пластик не только по периметру кузова, но и на бамперах, "зубастые" шины и увеличенный на 13 миллиметров дорожный просвет. Полный привод для такой Toyota RAV4 обязателен.

Наконец, пакет GR Sport добавляет развитые бамперы, неокрашенные вставки на кузове заменяются глянцевыми, есть полный антихром. Другие приметы "подогретой" версии - чёрная крыша, 20-дюймовые многоспицевые диски, красные тормозные суппорты, спойлёр на пятой двери, заниженная на полтора сантиметра подвеска, а также перекалиброванные амортизаторы и рулевое управление.

Toyota заявляет, что платформа TNGA-K модернизирована, точки крепления ходовой части и соединения кузова усилены для повышения жёсткости конструкции. Также стал применяться высокодемпфирующий клей, который снижает вибрации и улучшает шумоизоляцию. От базовой версии Toyota RAV4 с классическим автоматом отказались: отныне покупатели могут выбирать между самозаряжаемым (HEV) и подключаемым (PHEV) гибридами с электромеханическим вариатором eCVT.

Оба гибрида полагаются на 2,5-литровый атмосферный двигатель. В переднеприводной версии пиковая отдача системы составляет 229 лошадиных сил, в полноприводной с отдельным электромотором сзади - 239 лошадиных сил. Заряжаемый гибрид бывает только полноприводным и выдаёт 324 лошадиные силы. По сравнению с прошлым поколением силовые установки стали немного мощнее за счёт перехода на полупроводники из карбида кремния и нового блока управления трансмиссией.

Также модернизированы батарея и электросистема: заряжаемый гибрид стал проезжать без активации ДВС до 80 километров (+13 км), а время зарядки от "суперчарджера" CCS с 10% до 80% сократилось до 30 минут. Быстрая зарядка почему-то предложена только для комплектаций XSE и Woodland. В новом поколении Toyota RAV4 прибавил в тяговых возможностях: начальные версии могут буксировать прицеп полной массой 0,8 тонны, топовые - вдвое тяжелее.

О динамике, экологии и расходе топлива Toyota пока умолчала. Однако ориентиром могут служить данные предшественника: гибрид сертифицирован в США с показателем шесть литров на 100 километров, что намного превышает показатели традиционной версии (8,1 литра на 100 километров). Самый быстрый RAV4 уходящего поколения способен разменять 100 км/ч с места за 5,5 секунды, а новинка стала мощнее. В США у комплектации SR Sport вовсе не будет конкурентов.

В салоне кроссовера сенсорная мини-революция. С одной стороны остался классический мультируль с аналоговыми кнопками, а на центральном тоннеле хватает "горячих" клавиш. С другой стороны, Toyota отказалась от отдельного блока климат-контроля с шайбами регулировок, а практически весь интерфейс "завязан" на тачскрин (диагональ 10,5 или 12,9 дюйма). В прошлом и классические шкалы приборов, спрятанные под козырьком: теперь только виртуальная 12,3-дюймовая панель без защиты от солнца.

Святую святых - олдскульный нефиксируемый селектор трансмиссии - Toyota сохранила только на "внедорожной" версии, остальным придётся привыкать к миниатюрному джойстику в духе Porsche. А вот шайба выбора ездовых режимов Drive Mode отправлена в отставку: теперь активировать меню можно кнопкой, но менять настройки через тачскрин. Зато появился проекционный экран, новое программное обеспечение, а у аудиосистемы может быть до девяти динамиков JBL.

У кроссовера с пакетом GR Sport добавляются алюминиевые накладки на педалях, логотипы на рулевом колесе и ковриках, подрулевые переключатели и другие отделочные материалы. Однако сами кресла те же самые. Комплекс систем активной безопасности Toyota Safety Sense на новом RAV4 перешёл в четвёртое поколение, но функционал прежний, разве что за счёт аппаратного и программного апгрейда реакция на опасные ситуации стала точнее.

Сейчас Toyota RAV4 стоит в США от 30 тысяч долларов, но нет сомнений, что переход на гибриды приведёт к удорожанию как минимум на 10%. Топ-версия GR Sport по прогнозам американских журналистов приблизится к отметке 50 тысяч долларов. У дилеров новинка появится к концу 2025 года, так что цены ожидаются осенью. До начала продаж должны дебютировать "глобальная" и китайская версии: возможно, на других рынках моторная гамма преподнесёт сюрпризы.