Автор: Назрин Абдул, Azernews

На фоне меняющейся геополитической картины Евразии Азербайджан утвердился как надёжный и незаменимый мост между Востоком и Западом. Расположенный на перекрёстке ключевых транзитных маршрутов, Азербайджан умело лавирует в сложной международной обстановке, проводя взвешенную внешнюю политику, направленную на укрепление связей как с Китаем, так и с западными странами. В центре этой стратегии лежат энергетическое сотрудничество, интеграция инфраструктур и геополитическая диверсификация.

Углубление отношений между Азербайджаном и Китаем достигло новой вехи в июле 2024 года, когда Президент Ильхам Алиев назвал Совместную декларацию об установлении стратегического партнёрства, подписанную на 24-м саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), "историческим событием". Это соглашение ознаменовало переход от экономического взаимодействия к стратегическому партнёрству, основанному на взаимном уважении, невмешательстве и суверенном равенстве. Оно отражает не только совпадение политических намерений, но и растущее согласие в геополитических и экономических интересах.

Данные внешней торговли подтверждают этот курс: в 2024 году объём товарооборота между Азербайджаном и Китаем вырос на 20,7%, достигнув 3,74 миллиарда долларов, при этом Китай стал крупнейшим источником импорта для Азербайджана. Значительная часть этого роста связана с интеграцией Баку в инициативу "Один пояс, один путь" (BRI). Президент Ильхам Алиев подчёркивает значение ключевых инфраструктурных проектов, таких как железная дорога Баку-Тбилиси-Карс и Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор), связывающие Китай, Центральную Азию, Южный Кавказ и Европу через территорию Азербайджана. В 2024 году из Китая в Азербайджан было отправлено 287 блок-поездов - рост более чем на 80% - и Средний коридор стремительно превращается в критически важную и безопасную логистическую альтернативу в евразийской торговой системе.

Как отмечается в подробном отчёте итальянского геополитического журнала Formiche, партнёрство между Азербайджаном и Китаем выходит за рамки традиционной торговли и инфраструктуры и переходит в сферу возобновляемой энергетики - ключевую для долгосрочной стратегии Азербайджана.

В апреле 2024 года страны подписали ряд соглашений по развитию "зелёной" энергетики:

Строительство солнечной электростанции мощностью 100 мегаватт в Гобустане - совместная инвестиция Министерства энергетики Азербайджана и китайской транснациональной компании Universal;

Создание плавучей солнечной электростанции мощностью 100 мегаватт на озере Бёюкшор под руководством China Datang Overseas Investment;

Реализация солнечного парка мощностью 160 мегаватт компаниями PowerChina Resources и Socar Green, ввод в эксплуатацию намечен на 2028 год.

Помимо этого, был подписан знаковый меморандум о взаимопонимании по строительству двухгигаваттной ветроэлектростанции в Каспийском море - одного из самых амбициозных проектов в области возобновляемой энергетики в регионе. По информации Formiche, эти проекты не ограничиваются строительством: они являются частью более широкой концепции создания интегрированной, высокотехнологичной энергетической инфраструктуры, которая позволит Азербайджану не только обеспечивать внутренние потребности, но и стать нетто-экспортёром "зелёного" электричества в Европу.

Этот поворот к экологически чистым источникам энергии подкреплён и более ранними рамочными соглашениями, подписанными в ходе конференции COP29 в 2024 году, включая развитие исследовательских центров и программ по наращиванию потенциала в области технологий возобновляемой энергетики.

Эти события подчёркивают стратегическое значение Китая для "зелёных" амбиций Азербайджана. Дешёвые технологии, комплексное управление проектами "под ключ" и гибкие механизмы финансирования со стороны Китая обеспечивают Азербайджан необходимыми ресурсами для стремительного расширения возобновляемого сектора. Однако это сближение несёт и определённые риски. Как отмечает Formiche, такая зависимость может привести к долгосрочной зависимости от китайских технологий, услуг и стандартов, особенно в сложных областях, таких как морская и плавучая солнечная энергетика, требующих специализированного обслуживания. Возникающая техническая и стратегическая зависимость вызывает обеспокоенность в западных столицах. Если её не контролировать, это может усилить ориентированность Азербайджана на Пекин. Поэтому Европе следует действовать на упреждение, чтобы обеспечить геополитическое равновесие в процессе "зелёной" трансформации Азербайджана.

Несмотря на активное развитие отношений с Китаем, Азербайджан продолжает поддерживать прочные и проверенные временем связи с Западом, особенно с Европейским союзом. Южный газовый коридор, включая Трансадриатический газопровод (TAP), остаётся жизненно важным маршрутом поставок природного газа в Европу, снижая её зависимость от российского сырья.

Однако роль Азербайджана меняется - от поставщика ископаемого топлива он превращается в центр "зелёной" энергетики. Через сотрудничество с европейскими странами, особенно с Италией, Азербайджан получает возможность диверсифицировать партнёрства в сфере возобновляемой энергетики. Как подчёркивает Formiche, Рим, обладающий давними дипломатическими и энергетическими связями с Баку, может сыграть ключевую роль в формировании европейского противовеса растущему влиянию Китая.

Средний коридор, где Азербайджан выступает ключевым звеном между Востоком и Западом, также выгоден Европе. На фоне усиливающегося внимания к безопасным и альтернативным транспортным маршрутам Азербайджан предлагает не только надёжность, но и геостратегический нейтралитет. Именно этот нейтралитет позволяет ему быть хабом, а не сателлитом - способствуя многосторонней связанности без доминирования какой-либо одной державы.

Внешнеполитический курс Азербайджана сегодня - это пример тонкой настройки: углубляя экономические связи с Китаем, страна одновременно сохраняет стратегическую глубину в отношениях с Европой. Инвестиции в энергетику и транспортную инфраструктуру сделали Азербайджан центральным игроком в евразийской геополитике. По мере того как Баку движется вперёд с трансформацией в "зелёную" энергетическую державу - при широкой поддержке китайского капитала и технологий - Европа должна понимать как открывающиеся возможности, так и геополитические риски. Стремление Азербайджана стать экспортёром "зелёного" электричества соответствует энергетическим целям ЕС - но требует более активного участия Европы, чтобы избежать чрезмерной зависимости от какого-либо одного внешнего партнёра.

По сути, Азербайджан - это уже не просто мост. Это - архитектор коридоров, которые он соединяет. Укрепляя связи как с Востоком, так и с Западом, Баку формирует роль, которая не только стратегически центральна, но и незаменима для будущего трансконтинентального сотрудничества.