Гражданам Азербайджана могут упростить въезд в Узбекистан

Узбекистан намерен предоставить гражданам Азербайджана возможность въезжать в страну по внутреннему удостоверению личности.

Как передает Day.Az, соответствующее положение содержится в указе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Аналогичные правила предполагается ввести и для граждан России и Казахстана. Въезд в Узбекистан будет возможен по ID-карте или внутреннему документу, включая так называемый "киндер-паспорт" для детей до 16 лет.

Министерству иностранных дел поручено в течение трёх месяцев начать переговоры с соответствующими странами и по их результатам внести предложения.

Ранее мы сообщали, что в Иране казнен напавший на посольство Азербайджана.