https://news.day.az/politics/1754377.html Гражданам Азербайджана могут упростить въезд в Узбекистан Узбекистан намерен предоставить гражданам Азербайджана возможность въезжать в страну по внутреннему удостоверению личности. Как передает Day.Az, соответствующее положение содержится в указе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Аналогичные правила предполагается ввести и для граждан России и Казахстана.
Гражданам Азербайджана могут упростить въезд в Узбекистан
Узбекистан намерен предоставить гражданам Азербайджана возможность въезжать в страну по внутреннему удостоверению личности.
Как передает Day.Az, соответствующее положение содержится в указе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
Аналогичные правила предполагается ввести и для граждан России и Казахстана. Въезд в Узбекистан будет возможен по ID-карте или внутреннему документу, включая так называемый "киндер-паспорт" для детей до 16 лет.
Министерству иностранных дел поручено в течение трёх месяцев начать переговоры с соответствующими странами и по их результатам внести предложения.
Ранее мы сообщали, что в Иране казнен напавший на посольство Азербайджана.
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