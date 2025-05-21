В Иране казнен напавший на посольство Азербайджана

Сегодня утром в Тегеране был приведен в исполнение смертный приговор в отношении Ясина Гусейнзаде - напавшего на посольство Азербайджана в Иране.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщает информационный портал Судебной системы Ирана.

Согласно информации, следственные действия по делу были завершены, после чего прокуратура Тегерана направила в Уголовный суд обвинительное заключение. Гусейнзаде было предъявлено несколько обвинений, в том числе в умышленном убийстве гражданина Азербайджана с применением огнестрельного оружия в здании посольства, незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов, а также в нарушении общественного порядка. Прокуратура потребовала для обвиняемого самого строгого наказания.

Уголовное дело рассматривалось в суде на нескольких заседаниях с участием обвиняемого и его адвокатов. По итогам слушаний суд вынес приговор о смертной казни.

После утверждения соответствующего решения Верховным судом Ирана, Ясин Гусейнзаде, совершивший нападение на посольство Азербайджана, был казнен сегодня утром в 08:00 по местному времени.

Напомним, что 27 января 2023 года около 08:30 утра мужчина, вооруженный автоматическим оружием и многочисленными обоймами, совершил террористическую атаку на посольство Азербайджана в Иране. При предотвращении нападения погиб начальник службы охраны посольства Орхан Аскеров, еще два человека получили ранения.