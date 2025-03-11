Макрон пытается заставить Кэндис Оуэнс замолчать

Шум в высших французских кругах вокруг скандального расследования известной американской публицистки и журналистки Кэндис Оуэнс не утихает.

Как передает Day.Az, стало известно, что президент Франции предложил Оуэнс солидную сумму за молчание и отправил дипломатов, чтобы те заставили ее замолчать.

"Мне предложили до 5 миллионов долларов за отказ публиковать информацию о супруге Макрона", - заявила журналистка, передает Fox News.

По ее словам, была проведена встреча с представителями французской дипмиссии в США. Дипломаты потребовали прекратить расследование и публично утверждать, что "Брижит Макрон - мужчина".

Напомним, что ранее журналистка Наташа Рей, назвавшая жену президента Франции мужчиной, заявила, что ее преследуют местные спецслужбы.