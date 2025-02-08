Раскрыты все тайны Макрона

Журналистка Наташа Рей, назвавшая жену президента Франции Эммануэля Макрона Брижит мужчиной, заявила, что ее преследуют местные спецслужбы, в частности, они мешают ее общению с прессой.

Как передает Day.Az, NEWS.ru дозвонился до Рей и, несмотря на помехи связи во время разговора, узнал, как Макрон смог пробиться к вершинам власти, причем здесь его однопартиец Жан-Марк Борелло и почему Наташа считает его организатором международной сети педофилов. Подробности - в интервью.

Как шло расследование о Брижит Макрон

- Никто не преподнес мне на блюдечке эту информацию! Это результат довольно сложного и тщательного расследования. Началось с того, что эта женщина Брижит показалась мне странной. Было что-то не так с ее телосложением, обликом, поведением. В ее биографии как будто чего-то не хватало. Тогда я начала копаться в ее прошлом, пыталась раздобыть данные об истории ее семьи.

В итоге, как известно, я опубликовала материалы расследования в Сети в 2021 году, его успешно восприняли во Франции и цитировали в прессе. Тогда официальные СМИ назвали его "фейковыми новостями". Но у меня было много аргументов! В итоге расследование было опубликовано полностью в прессе.

У меня на днях была возможность рассказать об этой истории французским альтернативным СМИ, но, кстати, тоже во время беседы была плохая связь, как сейчас и у нас с вами. Постоянный треск на линии! Подозреваю, каждый раз Генеральный директорат внешней безопасности Франции (DGSE) просто пытается сорвать интервью.

Меня преследуют уже на протяжении трех с половиной лет, с тех пор как я выступила первый раз с разоблачениями.

Почему Рей решила уехать

- Риск ареста во Франции, несомненно, есть, несмотря на то, что я серьезно больна. Я всерьез задумываюсь, чтобы отправить депутату российского парламента Петру Толстому официальную просьбу предоставить мне убежище в РФ. Подать такой запрос - это ведь еще один способ сказать всему миру: посмотрите, что происходит во Франции! Мы пытаемся всех заставить верить, что мы - великая демократия. Тогда, как на самом деле, рядовой гражданин, который пытается противостоять официальной линии, не имеет права выражать личное мнение.

Таким, как я, определенно грозит судебное преследование. У них тоже, как и у меня, могут конфисковать телефон или компьютер. Здесь действительно чувствуешь себя, как во времена КГБ чувствовали себя люди в СССР.

Могут ли разоблачения Рей привести к отставке Макрона

- Возможно, это в итоге и поможет убрать его с должности. Но не знаю, достаточно ли этого. В любом случае считаю, что эта тема его определенно беспокоит. Когда об этом скандале станет известно всему миру, как выразилась публицистка Кэндис Оуэнс, это превратится в величайший политический скандал в истории.

Но я должна сказать, что этот скандал выльется и в грандиозное дело о педофилии, связанное с похищениями малолетних.

Я предполагаю, Брижит Макрон в течение жизни неоднократно посещала кружки педофилов, где также вертелись влиятельные люди. И именно благодаря своим связям в этих ячейках, Брижит и познакомила политиков и бизнесменов с Макроном. Иначе совершенно невозможно себе представить, как провинциальная учительница, дочь кондитера, попала в закрытый круг очень влиятельных людей Франции. Там нельзя оказаться без своих "специальных" знаний и связей.

Правда ли, что супругов Макрон окружают педофилы

- Макрон выполняет приказы, он совершенно ничего не решает. Его контролируют другие люди. Кстати, у Брижит в этом по-прежнему весомая роль. Мы знаем, что Макронов все еще окружают педофилы. Я подозреваю, к их числу принадлежит, например, бизнесмен Жан-Марк Борелло. Этот парень - создатель известной сети школ специального образования для детей во Франции. Но когда-то был и директором ночного гей-клуба. Как мне известно, Борелло неоднократно обвиняли в использовании образовательных учреждений в своих грязных целях.

Он вместе с Макроном создали свою первую партию "Вперед, республика!". Жан-Марк - крайне аморальный человек и, к тому же, гей. Он добивается от властей разных стран разрешения на открытие центров для детей-сирот или тех, кто оказался в трудной ситуации. Но он то же самое делает и за рубежом.

Как Рей относится к США и американскому расследованию о Брижит Макрон

- Соединенные Штаты меня никогда особо не привлекали, и я никогда не ценила американский империализм. Это не та культура, которая мне близка. Оуэнс получила данные из того же источника, информацию о Брижит ей передал тот же человек, с которым я сама ранее делилась частью материалов. Оуэнс их просто ретранслировала, сначала пыталась присвоить себе, а затем обнародовала версию, которая значительно отличается от моей первоначальной.

При этом Оуэнс не связывалась со мной, я не могла ей лично изложить свои наблюдения. В результате она дезинформирована. У меня есть те элементы головоломки, которых у нее нет.

На самом деле, всю эту историю с сексуальными моментами и фальсификацией происхождения Брижит Макрон раскрыть очень сложно. Это все достаточно тяжело воспринимать обычным французам, которые и так не очень-то хотят знать неприятную правду.

Мне удалось раздобыть новую информацию о Брижит, которой, кстати, нет в расследовании Кэндис Оуэнс. Причем такие данные, которые Кэндис никогда не получит, поскольку плохо осведомлена.

Удивляет, что именно я - главная мишень, против меня возбуждены все судебные процессы, мне вынесены обвинительные приговоры, я страдаю от преследований. А какой-то другой человек - Кэндис Оуэнс - выдает себя за автора оригинального расследования.

Почему Рей не ведет соцсети и носит шляпу

- Я никогда не выкладывала информации о себе в Интернет. У меня не было сайта. Я не хотела подставлять других. Я защищаю себя ради своей семьи, чтобы иметь возможность спокойно ходить по улице. Правда, теперь, хотя я всегда появляюсь в шляпе и очках, меня все равно иногда узнают те, кто следит за моим делом.