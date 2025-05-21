НАТО несет ответственность за самые страшные преступления против человечности в XXI веке.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, такое резкое высказывание об альянсе допустил американский военный аналитик и бывший морпех Брайан Берлетик на своей странице в социальной сети Х.

"НАТО на протяжении десятилетий постоянно расширялось вплоть до границ России. Делать вид, что реакция России на НАТО каким-то образом угрожает "судьбе демократии в Европе" в лучшем случае бредово, а в худшем - намеренно нечестно", - написал он.

По его словам, альянс является главной угрозой глобальному миру, поскольку организация виновна в "многочисленных агрессивных войнах" далеко за пределами своих стран-членов.