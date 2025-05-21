Трамп раскрыл срок запуска системы «Золотой купол»

США планируют ввести в эксплуатацию систему противоракетной обороны "Золотой купол" в течение трех лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы действительно завершим работу, которую президент [Рональд] Рейган начал 40 лет назад", - сказал американский лидер.

Он добавил, что технология "настолько близка к совершенству, насколько это вообще возможно".

Ранее мы сообщали, что Пентагон разрабатывает ПРО, способную перехватывать ядерное оружие.