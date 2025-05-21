https://news.day.az/world/1754388.html Трамп раскрыл срок запуска системы «Золотой купол» США планируют ввести в эксплуатацию систему противоракетной обороны "Золотой купол" в течение трех лет. Как передает Day.Az со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил президент США Дональд Трамп. "Мы действительно завершим работу, которую президент [Рональд] Рейган начал 40 лет назад", - сказал американский лидер.
Трамп раскрыл срок запуска системы «Золотой купол»
США планируют ввести в эксплуатацию систему противоракетной обороны "Золотой купол" в течение трех лет.
Как передает Day.Az со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил президент США Дональд Трамп.
"Мы действительно завершим работу, которую президент [Рональд] Рейган начал 40 лет назад", - сказал американский лидер.
Он добавил, что технология "настолько близка к совершенству, насколько это вообще возможно".
Ранее мы сообщали, что Пентагон разрабатывает ПРО, способную перехватывать ядерное оружие.
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