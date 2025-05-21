Пентагон разрабатывает ПРО, способную перехватывать ядерное оружие

Новая система противоракетной обороны (ПРО) США Golden Dome ("Золотой купол") будет предназначена, в том числе для перехвата ядерных вооружений.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил шеф Пентагона Пит Хегсет, выступая в Белом доме вместе с президентом США Дональдом Трампом с объявлением о выделении средств на создание новой американской системы ПРО.

"Мы защитим родину от крылатых, баллистических, гиперзвуковых ракет, беспилотников, будь то в конвенциональном или ядерном оснащении", - заявил Хегсет. Создание новой системы ПРО он назвал "знаковой инвестицией в безопасность Америки".