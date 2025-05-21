В Будапеште прошла неформальная встреча глав МИД стран ОТГ

В Будапеште состоялась неформальная предсаммитовая встреча министров иностранных дел стран-членов и стран-наблюдателей Организации тюркоязычных государств (ОТГ).

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Турции.

Глава внешнеполитического ведомства Турции Хакан Фидан провёл встречи с коллегами из стран-членов ОТГ в рамках мероприятия, предваряющего неформальный саммит организации.

На опубликованной МИД Турции фотографии запечатлены генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев, главы МИД Казахстана - Мурат Нуртлеу, Турции - Хакан Фидан, Кыргызстана - Жээнбек Кулубаев, Азербайджана - Джейхун Байрамов, Узбекистана - Бахтияр Саидов, а также министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, представляющий страну-наблюдателя при организации.

Отметим, что президент Азербайджана Ильхам Алиев находится с рабочим визитом в Венгрии. 20 мая он провёл встречу с премьер-министром страны Виктором Орбаном. Ожидается, что 21 мая Ильхам Алиев примет участие в неформальном саммите ОТГ в Будапеште.