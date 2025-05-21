Армения сделала выбор в сторону ЕС

Армения сделала бесповоротный выбор в сторону Европейского союза.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом 20 мая на открытии регионального собрания послов ЕС в Восточной Европе и Центральной Азии заявил министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян.

"Мы находимся на важной вехе. Армения делает необратимый выбор - в сторону демократии, мира, Европы. Мы верим, что эти решительные шаги будут встречены столь же смелым и стратегическим взаимодействием со стороны наших европейских партнеров", - отметил он до визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Ереван.

По словам Мирзояна, Ереван надеется не только на поддержку, но и на укрепление взаимного партнерства с ЕС.

4 апреля армянский президент Ваагн Хачатурян подписал закон о начале процесса вступления республики в состав ЕС. Данный шаг не означает автоматического вступления РА в Евросоюз, так как подобное решение должно быть вынесено на референдум.