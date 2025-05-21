Дуров пошел войной на Макрона

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Павел Дуров объявил войну Макрону.

Day.Az представляет публикацию:

История с Павлом Дуровым и его противостоянием с властями Франции получила ожидаемое продолжение.

После того, как основатель Telegram рассказал, что представители кабинета Макрона вышли на него с просьбой повлиять на выборы в Румынии, Париж сначала все отвергал, а затем нехотя признался в содеянном - да и то, только после того, как Дуров назвал имя визитера - целого главы французской разведки.

Так вот теперь Павел Дуров объявил, что готов поехать в Румынию, чтобы дать показания о вмешательстве французской разведки в президентские выборы в этой стране.

Об этом сооснователь Telegram заявил в Х, перепостив заявление проигравшего выборы кандидата Симиона, в котором тот обращается в Конституционный суд об отмене выборов из-за иностранного вмешательства.

"Я готов приехать и дать показания, если это поможет румынской демократии", - написал Дуров.

Поможет ли это румынской демократии, неизвестно, а вот что мы знаем совершенно точно - так это то, что в Париже прибавилось горящих задниц.

Макрон думал, что ему удастся замять историю в зародыше - именно поэтому французская разведка получила команду во всем признаться. Думали, получится спустить на тормозах.

Но Дуров повел себя в лучших традициях пацанской эстетики и теперь уже сам жмет на власти Франции, шаг за шагом приближая еще один позор для Эммануэля Макрона.

Доигрался, недонаполеон?