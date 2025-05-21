Израиль расширяет операцию в Газе

Армия Израиля расширяет операцию в секторе Газа в рамках самообороны, но готова "скорректировать свои действия", если будет достигнута договоренность об освобождении заложников.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил начальник Генштаба израильской армии Эяль Замир по итогам оперативного совещания в анклаве, его выступление распространила армейская пресс-служба.

"Мы расширим нашу операцию, установим оперативный контроль над дополнительной территорией, зачистим и уничтожим террористическую инфраструктуру, пока [радикальное палестинское движение] ХАМАС не будет полностью разгромлено. Мы действуем в рамках самообороны, и чтобы защитить себя, мы должны атаковать. Мы не можем защитить себя, пока ясно и решительно не устраним угрозы с другой стороны границы", - заявил Замир.

Он подчеркнул, что вызволение удерживаемых в Газе заложников остается одной из главных целей кампании. "Если будет соглашение [об их освобождении], Армия обороны Израиля сумеет скорректировать свои действия соответствующим образом", - добавил начальник Генштаба.

Замир отметил, что военные сделают все возможное, дабы избежать причинения вреда заложникам.

Начальник Генштаба также вновь возложил ответственность за все происходящее в Газе на ХАМАС и подчеркнул, что эта война "была навязана Израилю" атакой 7 октября 2023 года.

При этом Замир заверил, что израильские военные действуют сугубо в рамках правовых норм, и отверг любую критику на этот счет.