В ряде сел Сабирабада временно отключат газ

Сегодня в семи селах Сабирабадского района будет приостановлена подача газа

Как передает Day.Az, Объединение по производству газа "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) распространило соответствующую информацию.

Уточняется, что 21 мая с 10:00 в связи с проведением испытаний на герметичность подземных газопроводов диаметром 250, 200, 160 и 110 мм, обеспечивающих подачу природного газа от газораспределительной станции "Азадакенд" (ГРС), подача газа будет временно приостановлена в семи селах Сабирабадского района до завершения работ.

В этот период газоснабжение будет прекращено в следующих населённых пунктах: Азадакенд, Поладтогай, Яхаделляк, Бешдели, Караагач, Дадашбейли и Минбашы.

Всего отключение затронет 2 211 абонентов.