https://news.day.az/politics/1754391.html В Агдаме обнаружены предположительно человеческие останки В Агдаме обнаружены останки, похожие на человеческий скелет. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, останки были обнаружены при раскопках в районе села Эйвазханбейли. По данному факту начато расследование. Ранее мы сообщали, что в Ходжалы нашли еще одно массовое захоронение.
В Агдаме обнаружены предположительно человеческие останки
В Агдаме обнаружены останки, похожие на человеческий скелет.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, останки были обнаружены при раскопках в районе села Эйвазханбейли.
По данному факту начато расследование.
Ранее мы сообщали, что в Ходжалы нашли еще одно массовое захоронение.
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