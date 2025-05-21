В Агдаме обнаружены предположительно человеческие останки

В Агдаме обнаружены останки, похожие на человеческий скелет.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, останки были обнаружены при раскопках в районе села Эйвазханбейли.

По данному факту начато расследование.

Ранее мы сообщали, что в Ходжалы нашли еще одно массовое захоронение.