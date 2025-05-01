https://news.day.az/society/1749279.html Еще одно массовое захоронение нашли в Ходжалы - ФОТО В Ходжалы обнаружено еще одно массовое захоронение, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend. Новость обновляется
Еще одно массовое захоронение нашли в Ходжалы - ФОТО
В Ходжалы обнаружено еще одно массовое захоронение.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, массовое захоронение было выявлено в ходе раскопочных работ, проводимых вдоль автодороги Аскеран - Ходжалы.
Согласно предварительным данным, в захоронении находятся останки как минимум семи пропавших без вести шехидов.
Специалисты установили, что останки принадлежат гражданским лицам, захороненным в условиях, не соответствующих традиционным обрядам.
На обнаруженных костных фрагментах четко видны следы насилия.
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