Google представила новый ИИ-генератор видео

Корпорация Google представила Veo 3 - новую модель для создания видео и генерации аудиосопровождения к нему при помощи искусственного интеллекта (ИИ).

"Veo 3 позволит добавлять в ваши творения звуковые эффекты, шум окружающей среды и даже диалоги", - сообщается на сайте Google DeepMind, подразделения корпорации, занимающегося искусственным интеллектом, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Пока новый инструмент доступен только для пользователей на территории США. Предполагается, что этой моделью будут активно пользоваться не только любители, но и профессиональные кинематографисты.

Как отмечает телеканал CNBC, Veo 3 конкурирует с моделью для создания видео на базе ИИ Sora, разработанной компанией OpenAI, причем именно возможность добавить звуковую дорожку стало основным преимуществом генератора от Google.