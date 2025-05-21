Армения отправила на границу новую порцию бородачей

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Бандформирование под названием союз добровольцев "Еркрапа" готовится к отправке очередной партии бородачей на условную границу Армении с Азербайджаном. Свежеподготовленные "добровольцы" в сидящей как попало форме и с небритыми лицами сменят подразделения, "защищающие" армянские рубежи в настоящее время.

То, что на границе размещены члены незаконного вооруженного формирования, действующего под соусом якобы общественной организации по военно-патриотическому воспитанию молодежи, сообщил сам глава "Еркрапа" Сасун Микаелян. Нам бы самим такое в голову не пришло, потому что во всех нормальных государствах границы охраняет либо погранслужба, либо армия. Хотя, конечно, наших соседей отнести к разряду нормальных государств невозможно.

Еще в прошлом году Микаелян проговорился, сообщив, что на условной границе в постоянном режиме находятся более 10 тысяч членов организации. Судя по появившимся на днях в соцсетях кадрам, эта, с позволения сказать, служба, осуществляется по принципу ротации, и сейчас как раз идет этот процесс.

На апрельском заседании правительства Армении было решено выделить "Еркрапа" около 250 миллионов драмов "для обеспечения непрерывности деятельности". Было отмечено, что "Еркрапа" "сотрудничает с министерством обороны Армении, содействует процессу реализации поставленных перед ним задач, обучает и готовит будущих военнослужащих, а принятие проекта создаст возможность обеспечить реализацию деятельности общественной организации в полном объеме в 2025 году".

О том, как "Еркрапа" обучает и готовит будущих военнослужащих, можно судить по тому, как ведут себя так называемые "пограничники". Сотрудники профессиональной пограничной службы не позволили бы себе тех выходок, которые могут позволить члены незаконной вооруженной группировки. Это, так сказать, добровольцы. Их научили держать оружие, но не объяснили, что граница это не забор соседнего двора. Для них пребывание на границе это развлечение. В условиях массовой безработицы записаться в добровольцы это совсем неплохой способ заработка. Куда лучше, чем кирпичи таскать или улицы подметать. Если взглянуть на лица этих защитников родины, нетрудно представить, как именно они будут ее защищать.

Только в Армении могли додуматься поставить вооруженных "добровольцев" на границу с государством, с которым еще нет мира. Эта группировка ни за что не отвечает и никому не подчиняется, что может создать Армении большие проблемы, если после очередной безмозглой провокации небритых придурков азербайджанская сторона всерьез отреагирует. Уже был случай, когда сидящие на границе члены "Еркрапа" открыли огонь по азербайджанским пограничникам, ранив одного нашего военнослужащего. После чего по армянской позиции был нанесен удар, и Армения лишилась сразу нескольких своих "защитников".

Азербайджан не собирается атаковать границы Армении, но это не значит, что армянской стороне позволительно переходить черту. Особенно когда глава добровольческой банды заявляет Сасун Микаелян, что "Шуша должна быть освобождена, и не языком, а делом". Правда, так он высказывался в мае 2023 года, до антитеррористической операции и полного восстановления Азербайджаном своего суверенитета. А в прошлом году в том же Ераблуре он отвечал на вопросы журналистов совсем в другом тоне. Он больше не призывал "освобождать" Шушу, а признал, что у Армении нет возможности успешно противостоять Азербайджану, и потому нужно идти на делимитацию границы. Армении в условиях глобальных перестановок нужно быть рациональной и мудрой, сказал Микаелян, вызвав бурю протестов диванных патриотов и стареющих "воинов света". Как это так, возмущались они, армянский доброволец "победил азербайджанца и освободил родину", и не какому-то Сасуну решать, могут армяне воевать или нет. "Одно знаю точно: мы в состоянии не только воевать, но и побеждать и возвращать наши земли. Просто нужно время, чтобы прийти в себя. Именно этого и боится президент Азербайджана", - бросил в лицо Микаеляну глава другой такой же военизированной "школы".

"Еркрапа" тоже начинал как школа военно-патриотического воспитания, там готовились те самые "железные ашоты", которые тысячами бежали с фронта в 2020 году и трусливо прятались по лесам и подвалам, ожидая завершения боевых действий. Да уж, после такого позора им точно потребуются годы, чтобы прийти в себя. Если вообще получится.