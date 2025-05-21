Жители некоторых улиц Сабунчинского района остались без газа

В поселке Нардаран Сабунчинского района Баку 21 мая с 10:00 временно приостановили подачу газа.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил "Азеригаз".

Ограничения связаны с проведением испытаний газовых линий на герметичность с помощью воздушного компрессора.

Перебои с газоснабжением коснулись улиц Абшерон, Пирйолу, Истиглалият, а также жилых массивов Йени и Баглар.

Ранее сообщалось, что в ряде сел Сабирабада временно отключат газ.