https://news.day.az/society/1754382.html Жители некоторых улиц Сабунчинского района остались без газа В поселке Нардаран Сабунчинского района Баку 21 мая с 10:00 временно приостановили подачу газа. Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил "Азеригаз". Ограничения связаны с проведением испытаний газовых линий на герметичность с помощью воздушного компрессора.
Жители некоторых улиц Сабунчинского района остались без газа
В поселке Нардаран Сабунчинского района Баку 21 мая с 10:00 временно приостановили подачу газа.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил "Азеригаз".
Ограничения связаны с проведением испытаний газовых линий на герметичность с помощью воздушного компрессора.
Перебои с газоснабжением коснулись улиц Абшерон, Пирйолу, Истиглалият, а также жилых массивов Йени и Баглар.
Ранее сообщалось, что в ряде сел Сабирабада временно отключат газ.
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