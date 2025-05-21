В небе над США засняли необычное явление

В США во время съёмок полярного сияния в небе заметили объект, который многие приняли за след кометы или метеора.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Оказалось, что на видео попал сброс топлива китайской ракеты "Zhuque-2".

Ранее мы сообщали, что в Ставрополе произошел мощный взрыв газового балона на 18 этаже жилого дома, разворотив полностью квартиру, где он был установлен.