https://news.day.az/unusual/1754380.html В небе над США засняли необычное явление - ВИДЕО В США во время съёмок полярного сияния в небе заметили объект, который многие приняли за след кометы или метеора. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Оказалось, что на видео попал сброс топлива китайской ракеты "Zhuque-2".
В небе над США засняли необычное явление - ВИДЕО
В США во время съёмок полярного сияния в небе заметили объект, который многие приняли за след кометы или метеора.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Оказалось, что на видео попал сброс топлива китайской ракеты "Zhuque-2".
Ранее мы сообщали, что в Ставрополе произошел мощный взрыв газового балона на 18 этаже жилого дома, разворотив полностью квартиру, где он был установлен.
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