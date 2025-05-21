Рубио сказал, что США ожидают от России

Правительство США ожидает, что Россия представит свои условия для достижения перемирия в Украине, что поможет лучше понять позицию Москвы.

Как передает Day.Az, об этом заявил госсекретарь.

"Насколько мы понимаем, россияне готовят перечень условий, при которых они были бы готовы к прекращению огня, что откроет путь к более широким переговорам. Мы ждём этих условий", - заявил Рубио.

По мнению Рубио, это создаст возможности для более широких переговоров.

Он отметил, что как только условия будут получены, станет яснее, чем руководствуется президент России Владимир Путин.

Госсекретарь также акцентировал внимание на том, что США нацелены на долгосрочное решение конфликта, а не на временное перемирие.