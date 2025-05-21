Пробки на ряде улиц в Баку - СПИСОК
Центр интеллектуального управления транспортными потоками Министерства внутренних дел Азербайджана опубликовал актуальную информацию о дорожной ситуации в Баку.
Как передает Day.Az, в настоящий момент зафиксированы затруднения в движении транспорта на следующих участках:
Проспект 8 Ноября - от перекрёстка с улицей Сулеймана Ахмедова в сторону центра города;
Проспект Зии Буниятова - от улицы Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
Улица Юсифа Сафарова - в направлении центра;
Улица Алы Мустафаева - в сторону проспекта Зии Буниятова;
Трасса Баку - Сумгайыт - в направлении станции метро "20 Января";
Тбилисский проспект - от станции метро "20 Января" в сторону центра;
Улица 28 Мая - на участке между улицами Александра Пушкина и Рашида Бейбутова;
Улица Кёроглу Рагимова - от перекрёстка с улицей Гюляры Гадирбековой в сторону улицы Академика Гасана Алиева;
Улица Афияддина Джалилова - в направлении улицы Юсифа Сафарова;
Улица Микаила Мушфига - от развязки в Бадамдаре в сторону школы №20;
Проспект Гейдара Алиева (основная и вспомогательная дороги) - в направлении центра города;
Улица Узеира Гаджибейли - до пересечения с проспектом Азадлыг;
Улица Рашида Бейбутова - в направлении Центрального банка.
Центр призывает водителей учитывать текущую дорожную обстановку и выбирать альтернативные маршруты для передвижения.
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