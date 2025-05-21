Пробки на ряде улиц в Баку

Центр интеллектуального управления транспортными потоками Министерства внутренних дел Азербайджана опубликовал актуальную информацию о дорожной ситуации в Баку.

Как передает Day.Az, в настоящий момент зафиксированы затруднения в движении транспорта на следующих участках:

Проспект 8 Ноября - от перекрёстка с улицей Сулеймана Ахмедова в сторону центра города;

Проспект Зии Буниятова - от улицы Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

Улица Юсифа Сафарова - в направлении центра;

Улица Алы Мустафаева - в сторону проспекта Зии Буниятова;

Трасса Баку - Сумгайыт - в направлении станции метро "20 Января";

Тбилисский проспект - от станции метро "20 Января" в сторону центра;

Улица 28 Мая - на участке между улицами Александра Пушкина и Рашида Бейбутова;

Улица Кёроглу Рагимова - от перекрёстка с улицей Гюляры Гадирбековой в сторону улицы Академика Гасана Алиева;

Улица Афияддина Джалилова - в направлении улицы Юсифа Сафарова;

Улица Микаила Мушфига - от развязки в Бадамдаре в сторону школы №20;

Проспект Гейдара Алиева (основная и вспомогательная дороги) - в направлении центра города;

Улица Узеира Гаджибейли - до пересечения с проспектом Азадлыг;

Улица Рашида Бейбутова - в направлении Центрального банка.

Центр призывает водителей учитывать текущую дорожную обстановку и выбирать альтернативные маршруты для передвижения.