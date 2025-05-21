Раскрыты детали диагноза Байдена

Бывший президент США Джо Байден в последний раз проходил скрининг на рак простаты в 2014 году, когда занимал пост вице-президента США.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на представителя политика.

"Последний известный анализ крови бывшего президента Джо Байдена на рак простаты был проведен в 2014 году, что свидетельствует о том, что он не проходил обследование на рак в течение четырех лет своего президентства", - говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что неизвестно, отказался ли Байден от регулярных тестов добровольно или это было решение медицинской команды политика без его участия.