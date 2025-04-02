Названа дата завершения отопительного сезона в Азербайджане

ОАО "Азеристиликтехизат" сообщило о завершении отопительного сезона в Азербайджане.

Как передает Day.Az, с 15 апреля компания прекратит подавать тепло абонентам как в Баку, так и в других регионах страны.

Как сообщил пресс-секретарь ОАО Эльвин Басгаллы, отопительный сезон, продолжавшийся с ноября по апрель, охватил 3 871 жилой дом, более 185 тысяч квартир, сотни образовательных и медицинских учреждений, а также более 2 тысяч объектов социальной и хозяйственной инфраструктуры по всей стране.

Для обеспечения бесперебойной подачи тепла в период отопительного сезона на балансе компании находилось 557 котельных и 88 тепловых пунктов.

Следует отметить, что в 9 горных и предгорных районах Азербайджана, таких как Шуша, Габала, Губа, Гусар, Хачмаз, Сиязан, Шабран, Лерик и Шамахы, отопительный сезон завершится позже - 1 мая.