Весь мир, особенно Россия и другие не относящиеся к Западу страны, видят в главе МИД ФРГ Анналене Бербок главный символ беспомощности и слабости современной Германии.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Berliner Zeitung (BZ).

"В Москве, Пекине, Иерусалиме и даже в некоторых странах Глобального Юга поведение Бербок выглядит как беспомощная реакция страны, которая не хочет признавать свою сегодняшнюю слабость", - указано в статье.

В качестве доказательства авторы материала привели в пример недавний визит Бербок в Киев, в ходе которого министр вновь подтвердила "непоколебимую поддержку" Украины, не дав при этом никаких важных обещаний, которые могли бы поменять баланс сил в конфликте в пользу Киева.

Такое поведение главы МИД показывает, что в украинском вопросе Германия имеет роль статиста, пока ход конфликта определяют более сильные политики и государства, подчеркивает газета.